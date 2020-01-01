حجازى يتألق ويشارك فى تعادل وست بروميتش أمام فولهام بالشامبيونشيب





حقق نادى وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي تعادل سلبي على أرضه أمام نظيره فريق فولهام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأربعين من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى شامبيون شيب.





وشارك اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي فى المباراة كاملة ونجح فى التألق بقوة حيث أنقذ هدفا محققا من على خط المرمي فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحصل فريقه على نقطة هامة بجدول ترتيب البطولة.





وبهذه النتيجة رفع نادى وست بروميتش ألبيون رصيده الي 82 نقطة ليبقي فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الشامبيون شيب قبل جولتين على نهاية البطولة.





بينما ظل نادى فولهام بالمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 77 نقطة.



