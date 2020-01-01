الصحة تكشف حقيقة وجود موجة ارتدادية لفيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، لافتَا إلى أن الحديث على وجود موجة ارتدادية من فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، معقبًا: "ما حدش يقدر يتوقع باللي ممكن يحصل".





وتابع متحدث وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها منظومة صحية استطاعت أن تمتص صدمة كورونا، وبإذن الله سنخرج من الأزمة في القريب العاجل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



