أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:06 م
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
وكالات
أفادت الرئاسة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي فضلا عن العلاقات الثنائية

كما تناول أردوغان وترامب، خلال المكالة تطورات شرق المتوسط والملف السوري والعلاقات الثنائية وملفات ذات الاهتمام مشترك.

سبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.

جدير بالذكر أن تركيا تدعم حكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا، والتي يترأسها فائز السراج.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أكد، سابقا، تقارب وجهات النظر بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة في ليبيا.

وصرح مولود تشاووش أوغلو بأن "الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا".

وشدد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.

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هاتفيا ترامب بحث الملف الليبي القضايا الاقليمية اردوغان

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