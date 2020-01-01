هالة صدقي تغازل جمهورها من إحد الكافيهات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:33 م
هالة صدقي
هالة صدقي
نادبن نجدي
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وكانت الصورة من كواليس أفلامها القديمة ، وكانت هالة ترتدي لبس المعلمين من إحدي القهاوي.

وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"بحبك وبحب تمثيلك اوي" ، وقال آخر:"قمر" .
يذكر أن آخر أعمال  هالة صدقي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

شارك فى المسلسل هالة صدقي، أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.


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