مي عمر تخضغ لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة فوج

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:31 م
مي عمر
مي عمر
فايقة محمد عادل
خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة لمجلة "vogue" العربية، وظهرت على غلاف العدد الجديد وهي مُرتدية فستان باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

وعلقت قائله : أحياناً أشعر أنني ولدت في العصر خطأ ، من آخر تصوير مع مجلة ڤوچ ، مستوحاه من ازياء التسعينات ، أشعر وكأنه كلاسيكي مطلق.

وفي سياق آخر، تُشارك مي عمر حاليًا في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، ومن المُقرر انطلاق تصويره بداية شهر أغسطس المقبل، ويشهد المسلسل البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر في الدراما التليفزيونية.

مسلسل "لؤلؤ" يُشارك في بطولته أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، ومجموعة مميزة من النجوم.

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