كارتيرون يمنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي منح اللاعبين راحة من المران المسائي اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية. 

جاء قرار كارتيرون بعدما أدي اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق وكذلك الناشئون الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.

كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

 ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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