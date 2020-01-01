14 % ارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك 2.112 تريليون جنيه بلغت بنهاية أبريل بارتفاع 13.9 %.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 157.1 مليار جنيه بمعدل 12 % وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 101 مليار جنيه بمعدل 18.6 % .

وأضاف أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 170.2 مليار جنيه وانخفاضت بالعملات الأجنبية بما يعادل 13 مليار جنيه.

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