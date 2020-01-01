الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أعلن أن معركة سرت سوف تبدأ خلال ساعات.





وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش الليبي يتحدث الآن عن انطلاق معركة سرت الجفرة بعد ساعات من بيان البرلمان الليبي بطلب المساعدة من الجيش المصري.





وتابع أن الحدث الآن حول هذه المعركة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفقده للقوات في المنطقة الغربية.











