الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أعلن أن معركة سرت سوف تبدأ خلال ساعات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش الليبي يتحدث الآن عن انطلاق معركة سرت الجفرة بعد ساعات من بيان البرلمان الليبي بطلب المساعدة من الجيش المصري.

وتابع أن الحدث الآن حول هذه المعركة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفقده للقوات في المنطقة الغربية.



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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين. 

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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