ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.518 تريليون جنيه بنهاية ابريل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر ابريل الماضي بنحو 92 مليار جنيه لتسجل 4.518 تريليون جنيه مقابل مارس السابق له.

وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري - أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 50.6 مليار جنيه لتبلغ 726.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 634 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 92.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.14 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي مقابل 3.10 تريليون بنهاية مارس السابق له.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 401.3 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو2.6 تريليون جنيه.

أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 14 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 649 مليار جنيه مقابل 646.6 مليار جنيه في الشهر السابق له واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.5 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 16.5 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 442.4 مليار جنيه أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 7.5 مليار جنيه .

من جانب آخر ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال ابريل الماضي بنحو 93 مليار جنيه ليبلغ 2.09 تريليون جنيه مقابل 2 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

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