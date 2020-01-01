صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتى ونابولي بطلها كوليبالي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
وضع نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادى نابولي الإيطالي ضمن أولوياته هذا الصيف للتعاقد معه بأمر من الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لتعزيز خط دفاع المان سيتي فى الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية وايطالية انه من الممكن ان يستخدم نادي مانشستر سيتي الثنائي المدافع الأرجنتيني نيكولاس اوتامندي و اللاعب الأوكراني ألكسندر زينشينكو في صفقة تبادلية مع نابولي من اجل الحصول على كاليدو كوليبالي بعد أن كان النادي الإيطالي على اتصال بالفعل مع السيتي بشأن توفرهما خلال هذا الصيف.

واضافت التقارير أن كوليبالي يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف بعد أن عبر النادي الإنجليزي عن رغبته في تضمين مدافعيه أوتاميندوي وزينتشينكو في صفقة كوليبالي التي تبلغ 65 مليون جنيه إسترليني لكن النادي الإيطالي نابولي يطلب قرابة 80 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن المدافع السنغالي.


يذكر أن كوليبالي قد تألق بقوة هذا الموسم مع فريقه نابولي الإيطالي فى دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي الممتاز حتي أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها مانسشتر سيتي وليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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