ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 4.35 تريليون جنيه في أبريل





أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - ابريل ) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.35 تريليون جنيه في نهاية ابريل الماضي بزيادة 12.7 %.





وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 356.9 مليار جنيه بمعدل 12.1 % والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4 %.





وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 430 مليار جنيه بمعدل 19.3 % وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمعدل 10.2 %.





الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمعدل 8.8 % وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمعدل 19.3 %.





وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - ابريل) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.





وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 651 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 87.8 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بنحو 85.6 مليار جنيه وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.5 مليار جنيه.