مقتل 23 عنصر من مسلحي ميليشيا الحوثي في معارك بالحديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
وكالات
أفاد مصدر عسكري يمني موال للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 23 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.


وقال امتحدث باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي، إن "القوات المشتركة تصدت لهجمات وتسللاتالميليشيا الحوثية في الساعات الـ 24 الماضية، في شارع الخمسين وشارع صنعاء والكيلو 16، ومدينة حيس".

وأوضح المهجمي، أن المعارك "أسفرت عن مقتل 24 عنصراً من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح العشرات وفرار بقايا العناصر الحوثية".

وأشار إلى أن "الميليشيا حاولت الزج بعشرات العناصر من مقاتليها في وجه القوات المشتركة في الساحل الغربي في عمليات فاشلة غير آبهة بمصير مقاتليها الذين لم يمض على التحاقهم بالميليشيا أكثر من شهر".

وتخضع معظم أجزاء محافظة الحديدة لسيطرة الحوثيين، فيما يسيطر الجيش على أطراف المدينة

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