ملك زاهر برفقة والدها ونضال الشافعي بصورة في آخر يوم تصوير "زنزانة 7"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها بصورة من كواليس آخر يوم تصوير بفيلم "زنزانة 7" .

حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة والداها أحمد زاهر ونضال الشافعي وعلقت قائله : مع حربي الكومي و منصور العايق في اخر يوم تصوير فيلم زنزانة 7 ، أحمد زاهر ونضال الشافعي مبروك حبايبي

يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة عدد من الفنانين أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، مايا نصري، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، ايهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز ، ايمي إسلام وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .

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