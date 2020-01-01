علا رشدي تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة علا رشدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر إنستجرام ، وظهرت بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية شميز أبيض وتركت شعرها القصير الأشقر منسدلاً .





جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.