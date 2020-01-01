أسعار الذهب تنهي التعاملات على تراجع

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم على تراجع، بعد أن شهد تذبذب خلال التعاملات مع المخاوف حيال الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بالوباء حول العالم.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 70 سنتاً مسجلاً 1813.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1791.10 دولار خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1809.1 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 96.2980.