الجيش الليبي: فايز السراج "كومبارس".. و "أردوغان" هو من يدير الازمة الليبية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:45 م
هدى عبدالرازق
قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الخطر التركي الداهم يمثل خطر على المنطقة ككل وليس ليبيا فقط.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن قوة الردع الليبية وقوة الردع المصرية ليست تسويق إعلامي، وإنما موقف رادع ورسالة وصلت بقوة لتركيا، أن الحرب لن تكون حرب ليبية تركيا، وإنما حرب ليبية عربية قومية.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أننا لابد أن نكون جميعًا في المنطقة ضد هذه الخطر والمؤامرة ضد المنطقة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق كومبارس في الأزمة الليبية، والذي يدير المعركة بشكل حقيقي أمام القوات المسلحة هو أردوغان بالتعاون مع الإخوان ومجموعة المقاتلين.

وفي سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.

وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.

وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".

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