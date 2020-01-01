خالد النبوي بصورة من داخل حمام السباحة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:39 م
خالد النبوي
خالد النبوي
فايقة محمد عادل

شارك النجم خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بالصورة من داخل حمام السباحة وعلق علي الصورة :نوم، عوم، أكل، لحد ما التصوير يبدأ .

وعلى صعيد أخر كانت آخر أعمال خالد النبوي مسلسل لما كنا صغيرين وشارك به في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين "، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، ويشاركه في البطولة ريهام حجاج، محمود قابيل، كريم قاسم وآخرون.

ومسلسل "ممالك النار" وهو بطولة ، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أليخاندرو توليدو  وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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