فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


حسم النادي الأهلي مصير محمد شريف نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي إنبي بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وتلقى محمد شريف العديد من العروض من الدوري المصري وبعض أندية الخليج لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مسئولو القلعة الحمراء كل الأنباء المنتشرة بشأن محمد شريف مؤكدين أن اللاعب لم يتلقى أي عروض لضمه في الفترة الماضية.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر قد طالب بعودة محمد شريف للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي إنبي بعد المستوى المميز الذي ظهر به.

وتنتهي إعارة محمد شريف مع نادي إنبي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان النادي البترولي قد أظهر رغبة في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم أخر ولكن الأهلي قام بتأجيل حسم مصيره حتى يتم الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف فايلر انبي الدورى المصري الأهلي

أخبار تهمك

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ ساعة و 18 دقيقة

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 3 ساعات

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

شكوى للأعلى للإعلام لمنع ظهور مرتضى منصور وغلق قناة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل| مستشار الصحة: يكشف الحصيلة الأولية لمصابي "حريق المازوت"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

مفاجأة.. الأهلي يحسم مصير أزارو

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

الأهلي يصدم إنبي بشأن ضم نجم الفريق

الأهلي يحسم موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

08:00 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

05:36 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام