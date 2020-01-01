لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة نوريتش سيتي بالبريميرليج

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه نظيره فريق نوريتش سيتي بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كيبا.

خط الدفاع: كويتا، زوما، روديجير، الونسو.

خط الوسط: كوفيتش، تشيك، جورجينهو.

خط الهجوم: ويليان، جيرو، بوليستش.

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نوريتش سيتي لامبارد تشيلسي

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