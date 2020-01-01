نصيحة وتحذير من رئيس اللجنة العلمية لـ"كورونا" إلى المتعافين (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المتعافين من الفيروس من إمكانية حدوث التهابات في نسيج الرئة، أو تجلطات على الرئة والقلب في حال عدم المواظبة على البروتوكول العلاجي لمدة 45 يوما مع متابعة الطبيب المختص وعمل الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.

وأضاف حسني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية " "dmcفي تعليقه على تراجع أرقام الإصابات اليومية لفيروس بقوله "علينا أن نتفاءل بحذر، ونكمل على نفس الخط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس".

وتابع: "ما زال رقم 900 حالة مصابة في اليوم رقم كبير ولا نتمنى أن نراه مجددا وعلينا الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فنحن نسابق الزمن خوفًا من حدوث موجة ثانية كما حدث في بعض الدول لا يوجد بها إي مراعاة للإجراءات الاحترازية".

واستطرد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "نحن نسابق الزمن من أجل توافر دواء شافي من فيروس كورونا لأن البروتوكول المصري حتى لو كان جيدًا ليس هو الحل النهائي للقضاء على الفيروس".

في سياق آخر، أعلنت وزارة التموين عن فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، مؤكدة أنه لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة، كما لديها 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتم التعاقد على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على ٣٠ ألف رأس ماشية حية سوداني سوف تصل خلال الأيام القادمة لتغطية طلبات العيد، موضحا أن أسعار اللحوم ثابتة ولن تشهد أية ارتفاع في الأسعار.

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