شاهد.. أحمد العوضي يغازل جمهوره على "إنستجرام"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:30 م
العوضي
العوضي
نادين نجدي
الفنان أحمد العوضي فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكان الفيديو عبارة عن تدريباته في الجيم ، لرياضة "البوكسينج" ، وحاز الفيديو على اعجاب الكثير.


ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".


يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

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