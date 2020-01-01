شاهد.. أحمد العوضي يغازل جمهوره على "إنستجرام"

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الفنان أحمد العوضي فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكان الفيديو عبارة عن تدريباته في الجيم ، لرياضة "البوكسينج" ، وحاز الفيديو على اعجاب الكثير.





ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".





يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

