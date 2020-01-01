شاهد.. أحمد العوضي يغازل جمهوره على "إنستجرام"
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:30 م
نادين نجدي
الفنان أحمد العوضي فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكان الفيديو عبارة عن تدريباته في الجيم ، لرياضة "البوكسينج" ، وحاز الفيديو على اعجاب الكثير.
ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".
يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
وكان الفيديو عبارة عن تدريباته في الجيم ، لرياضة "البوكسينج" ، وحاز الفيديو على اعجاب الكثير.
ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".
يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.