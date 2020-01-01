الزراعة: إعلان حالة التأهب القصوى بسبب عيد الأضحى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة في حالة تأهب قصوى بسبب موسم عيد الأضحى، وتم إعداد لجان متابعة للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين. 

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة بالكامل ضخت استثمارات ضخمة في مجال الإنتاج الحيواني والدواجن، وهذا أنعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، لافتَا إلى أن أسعار اللحوم ستكون في متناول الجميع. 

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ستقدم اللحوم للمواطن بسعر التكلفة، وسيتم الإعلان عن الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدأت الحكومة في الاستعداد مبكرا لعيد الأضحى المبارك، من خلال عدة تحركات مهمة من شأنها توفير ما يحتاجه المواطنين خلال فترة العيد، ويساهم في إضفاء البهجة على كافة المصريين.

وفلكيا يوم الثلاثاء 21 يوليو الجاري هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1441هـ، يوم الأربعاء 22 يوليو ووقفة عرفات لعام 1441هـ يوم الخميس 30 يوليو، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، يوم الجمعة 31 يوليو.

وهلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020.

وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" أبرز التحركات التي اتخذتها الحكومة من أجل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك:

أعلنت وزارة التموين عن فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، مؤكدة أنه لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة، كما لديها 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتم التعاقد على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على ٣٠ ألف رأس ماشية حية سوداني سوف تصل خلال الأيام القادمة لتغطية طلبات العيد، موضحا أن أسعار اللحوم ثابتة ولن تشهد أية ارتفاع في الأسعار.



ودشنت وزارة الزراعة حملات بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجاز ومديريات الطب البيطرى، للمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم.

وطرحت هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء أمام المسافرين، للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 28 يوليو الجارى، وتطرح هيئة السكة الحديد للحجز غدا الأربعاء مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس تحجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو (وقفة عيد الأضحى).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة موعد عيد الأضحى فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لشركة أنابيب البترول على حريق خط الإسماعيلية

منذ ساعة و نصف

شكوى للأعلى للإعلام لمنع ظهور مرتضى منصور وغلق قناة الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة الا ربع

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| مستشار الصحة: يكشف الحصيلة الأولية لمصابي "حريق المازوت"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 3 ساعات

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر موعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك

8 استعدادات من الدولة لعيد الأضحى.. تعرف عليها

2994 سيارة إسعاف مجهزة.. كيف تتأهب الحكومة لاستقبال عيد الأضحى؟

الحكومة تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الأضحى

غدًا.. بدء حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغليها في العيد

"3آلاف رأس ماشية..ومنع راحات البيطريين".. آخر استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

08:00 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

05:36 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام