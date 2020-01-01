مستشار رئيس البرلمان الليبي: الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:17 م
عبد الحميد صافي
عبد الحميد صافي
الفجر
قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي، إن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري، مؤكدا التصدي لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت.


وأوضح "صافي"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وفي 6 يونيو الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.


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مستشار رئيس البرلمان الليبي تهدد الملشيات الأمن القومي

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