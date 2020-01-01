"تراي ماتش" في مران الأهلي بمشاركة حمدي فتحي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة.





وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بقيادة السويسري رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية.





وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية. ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش.



