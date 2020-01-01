الكنيسة تعلن وفاة القمص أنجيلوس الأنطونى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، وفاة الراهب القمص أنجيلوس الأنطونى، الأب الروحى لدير الشهيد ماربقطر العامر بالخطاطبة للرهبان.





كان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة منذ شهور أن القمص أنجيلوس الأنطوني يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، وأنه مازال في غرفة العناية المركزة ولا صحة للمعلومات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي حول نياحة أبونا القمص أنجيلوس الأنطوني.





يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1933.





وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.





وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.





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