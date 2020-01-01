باحث: الجيش الليبي قادر على تلقين العدو التركي درسًا لن ينساه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:19 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال عبد الستار حتيتة، المختص بالشأن الليبي، إن البرلمان الليبي طلب من الجيش المصري التدخل لحماية الأمن القومي المشترك لليبيا ومصر في حالة اقتضت الضرورة، لافتَا إلى أن الخطر على الأمن المصري مستمر، طالمًا استمر التدخل التركي في الشأن الليبي. 

وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجيش الوطني لديه من القدرة العسكرية ما يؤهله لردع الغزو التركي، وخوض معركة ناجحة يُلقن فيها العدو درسًا لن ينساه.

وأشار إلى أن مصر تدعم القبائل الليبية من خلال الجيش الوطني الليبي المكون من أبناء القبائل، لافتَا إلى أن البعض يعتقد بأن مصر ستسلح أبناء القبائل الليبي بصورة غير نظامية، وهذ غير صحيح. 

المناورة "حسم 2020"
وشهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عددا من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية، إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال).

فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب اسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم.

وتأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نظرًا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

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حسم 2020 بوابة الفجر الجيش المصري البرلمان الليبي الاتجاه الاستراتيجي الغربي

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