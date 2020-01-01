عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة حريق خط المازوت بالهايكستب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في حريق خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن «النيابة العامة» لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان مدعومة بخزانات مياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية، أن سبب نشوب حريق المازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، كان نتيجة حدوث تسرب بخط مازوت 18 بوصة، خط بترول خام، وتصادف مرور مركبة اشتعلت، ما تسبب في حدوث الحريق، وإنفجار خط المازوت وتفحم عدد من السيارات بسبب التزاحم المروري.


في سياق آخر،  واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة مطروح، حال استقلاله "سيارة بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ونجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله "دراجة نارية بدون لوحات" فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).

كما قامت بضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة، فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول بمحافظة القاهرة، وبحوزته (250 جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتفى محمول).

واستطاعت ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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