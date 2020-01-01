بعد علمه بخيانتها.. ويل سميث في نزهة مع زوجته

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بدأ النجم العالمي ويل سميثء يأخذ خطوات للصلح بينه وبين زوجته جادا وذلك بعد إعلان خيانتها له حيث كشف موقع مترو أنهم سميث سافرا إلي جزر البهاما في منتج مخصص للمشاهير تبلغ قيمة غرفته في الليلة الواحدة 3000 دولار وهو مايعادل بالمصري ٤٨الاف جنيه مصري.







واضاف الموقع أن زواجهمم عاد إلى المسار الصحيح وأن الزوجين هربا من ضغوط اعتراف جادا بخيانتها لزوجها ويل سميث.



وكانت جادا اعترفت لزوجها ويل سميث، بخيانها له حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا وأنها قامت بخيانته.





ونشر موقع ديلي ميل فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صورا قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدي عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.



وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته



