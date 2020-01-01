البترول: حريق طريق الإسماعيلية سابقة جديدة ونحقق في الحادث (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:14 م
الحريق
الحريق
أمنية فوزي
علق المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول، على اندلاع حريق في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وكسر خط الخام، مؤكدا أن الشركة تلقت بلاغ بوجود كسر بالخط في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام وتم إتخاذ الإجراءات وتوجه فورا إلى مكان الكسر وتم غلق الخط تماما.

وأضاف "عبد القادرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران.

وأوضح رئيس شركة أنابيب البترول أن المؤشرات الأولية توحي بوجود طرف خارجي تسبب بضرب الخط ولكن هذا ليس مؤكدا والآن يتم تبريد الحريق بعد إطفائه على أن يتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

وأشار أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزير البترول ستكشف على مكان الكسر لتحديد الأسباب وسيتم نشر كافة التفاصيل ولكن الآن لا يمكن الوصول لمكان الكسر بسبب السخونة مشيرا إلى أن الواقعة تحدث للمرة الأولى ولم يسبق أن تعرض الخط للكسر أو الحريق.


وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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طريق اسماعيليه خط مازوت حريق المازوت بوابة الفجر الحماية المدنية البترول

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