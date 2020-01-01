البترول: حريق طريق الإسماعيلية سابقة جديدة ونحقق في الحادث (فيديو)

علق المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول، على اندلاع حريق في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وكسر خط الخام، مؤكدا أن الشركة تلقت بلاغ بوجود كسر بالخط في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام وتم إتخاذ الإجراءات وتوجه فورا إلى مكان الكسر وتم غلق الخط تماما.





وأضاف "عبد القادرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران.





وأوضح رئيس شركة أنابيب البترول أن المؤشرات الأولية توحي بوجود طرف خارجي تسبب بضرب الخط ولكن هذا ليس مؤكدا والآن يتم تبريد الحريق بعد إطفائه على أن يتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.





وأشار أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزير البترول ستكشف على مكان الكسر لتحديد الأسباب وسيتم نشر كافة التفاصيل ولكن الآن لا يمكن الوصول لمكان الكسر بسبب السخونة مشيرا إلى أن الواقعة تحدث للمرة الأولى ولم يسبق أن تعرض الخط للكسر أو الحريق.







