ضحية نشر زوجها صورها عارية: "عرض عليا 50 ألف جنيه مقابل التنازل عن المحضر" (فيديو)

قالت هدير خالد، ضحية الابتزاز من زوجها الزوجة، إنها طلبت الطلاق بسبب العديد من المشاكل طيلة عام الزواج، فقام زوجها بإرسال صورها بملابس خفيفة إلى 100 شخص من أصدقائه.





وتابعت "هدير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها قامت بإعداد محضر ضد زوجها، مشيرة إلى أن أهل زوجها عرضوا عليها دفع 50 ألف جنيه مقابل التنازل، ولكنها رفضت هذا الأمر، وأصرت الحصول على حقها بشكل قانوني.





وكشفت هدير ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهم ومشاكلهم وإرسال التسجيلات إلى أهله.







