ضحية نشر زوجها صورها عارية: "عرض عليا 50 ألف جنيه مقابل التنازل عن المحضر" (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:11 م
هدير خالد
هدير خالد
كـسـاب أحـمـد
قالت هدير خالد، ضحية الابتزاز من زوجها الزوجة، إنها طلبت الطلاق بسبب العديد من المشاكل طيلة عام الزواج، فقام زوجها بإرسال صورها بملابس خفيفة إلى 100 شخص من أصدقائه. 

وتابعت "هدير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها قامت بإعداد محضر ضد زوجها، مشيرة إلى أن أهل زوجها عرضوا عليها دفع 50 ألف جنيه مقابل التنازل، ولكنها رفضت هذا الأمر، وأصرت الحصول على حقها بشكل قانوني. 

وكشفت هدير ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهم ومشاكلهم وإرسال التسجيلات إلى أهله.



وأضافت "هدير"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله واصدقائه.

وقالت: "أهله قالولي أمضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى"، معقبة: "أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى".

وطالبت هدير، المسؤولين بمساعدتها لاسترجاع حقها، قائلة: "ده واحد مريض حتى مفكرش في بنته لما تكبر وتعرف إن أبوها عمل كدا وفضح أمها، أنا عاوزة حقي منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وأهله، أنا كنت بتجوز عشان استقر ويبقي ليا بيت وسند بعد أهلى، وفي الآخر اتجوزت واحد فضحنى".

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