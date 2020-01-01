بعد خيانتها له: الجمهور ويل سميث: عاوز اطبطب عليه ولا كأنه من اهلى

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هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زوجة الفنان العالمي ويل سميث، بعد إعلانه خيانتها له وانتفض عدد كبير من الجمهور تضامنا له.



حيث كتب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ويل سميث صعبان علي الواحد جداً وعاوز اطبطب عليه ولا كأنه واحد من اهلى والله.. انا هاين عليا امسك مراته دي افشفشها".



بينما كتب اخر: "بقا تخوني ويل سميث مع دااا!! دا شبه الراجل ال كان في حزلقوم ابو شعر ال كان بيعمل صفقه مع عزام". وكتب اخر مازحا "أسرة ويل سميث تشكر الشعب المصري علي تضامنه".





ونشر موقع ديلي ميل فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صورا قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدي عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.



وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته