تعافي 18 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات الصدر والحميات ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف اليوم الثلاء تعافي 18 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجوا جميعهم من العزل عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة منهم 7 حالات خرجت من مستشفى الحميات و11 حالة خرجت من عزل الصدر بمدينة بني سويف.





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.





من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.





وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، والدكتور إفرام ماجد، مدير مستشفى الصدر، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.





مساعدين لرؤساء مراكز





وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لـ43 شابًا وفتاة تسلموا مهام عملهم التطوعية، اليوم الثلاثاء، كمساعدين لرؤساء مراكز وقرى المحافظة: "اليوم نتيجة جهد كبير، فقد تم إعدادكم وتأهيلكم جيدًا، والجميع يثق في حبكم لبلدكم، وأن هدفكم هو النهوض بمحافظتكم، لتأخذ مكانها اللائق، وهدفكم أن يتم تحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية، لذلك يجب أن تكونوا شركاء في الحل ومراحل تنفيذه، كما أنكم شاركتم في رصد المشكلة، وستجدون كل الدعم مني ومن نواب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والقرى والمصالح الحكومية، الجميع سيدعمكم، فكونوا عند حسن الظن والثقة الكبيرة فيكم".





جاء ذلك خلال مراسم توزيع وتسليم مساعدين رؤساء المدن من الشباب أعمالهم "تطوعًا" ضمن مخرجات مبادرة تأهيل وتمكين التي أطلقها المحافظ في يناير الماضي بجانب مبادرة تشكيل أول مجلس استشاري للشباب حيث سارت مبادرة تأهيل وتمكين بمراحل عديدة بداية من مرحلة التقديم والمقابلات الشخصية مرورا بالدورات التدريبية انتهاء بمشروع التخرج انتهاء بمرحلة النهائية للاختيار وإسناد المهام.





حضر اللقاء، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمديريات الخدمية والمشروعات التي تم دعمها ببعض شباب المبادرة، ومجموعة الشباب التي تم اختيارهم والبالغ عددهم 43 شاب وفتاة، وهم: 21 مساعد لرؤساء المدن السبع، بواقع 3 لكل رئيس مدينة، ومساعدين لبعض رؤساء القرى الكبيرة، ومساعدين بالمكاتب الفنية لمديرية الصحة ومشروع النظافة.





وأكد محافظ بني سويف، على أن إسناد المهام للشباب اليوم للمشاركة عن قرب في منظومة العمل التنفيذي هو في المقام الأول عمل تطوعي، ويعد تجسيدا حقيقيا لخطة تمكين الشباب وإتاحة كل الفرص أمامهم لخدمة وطنهم والدفع بجهود التنمية، في إطار الرؤية التنموية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما يوجهنا بالعمل على تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم وانتمائهم وحبهم لبلدهم للنهوض بها في كافة المجالات، خاصة وأنه دائما يؤكد على ثقته الكبيرة في الشباب، مشيرا إلى أنه كمحافظ شاب أحد نتائج الدعم غير المسبوق من الدولة على مدار 6 سنوات مضت للشباب المصري.



