مران الأهلي.. تخصيص فقرة للتصويب على المرمى وبينكيل يقود تدريبات بدنية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:10 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي - محمد الصو
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. 

وخاض لاعبي القلعة الحمراء فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما خصص الجهاز الفني، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتصويب على المرمى.

وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.

ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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