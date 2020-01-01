مران الأهلي.. تخصيص فقرة للتصويب على المرمى وبينكيل يقود تدريبات بدنية
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:10 م
علي نبوي - محمد الصو
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وخاض لاعبي القلعة الحمراء فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما خصص الجهاز الفني، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتصويب على المرمى.
وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.
ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما خصص الجهاز الفني، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتصويب على المرمى.
وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.
ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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