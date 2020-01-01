سعد لمجرد يحتفل بحصوله على الدرع الماسي من اليوتيوب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:14 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
فايقة محمد عادل

عبر النجم سعد لمجرد عن سعادته لحصوله علي الدرع الماسي من اليوتيوب ، حيث نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب عن سعادته معلقاً : الحمد لله الدرع الماسي من اليوتيوب.

وحظي الفيديو بتفاعل الكثير من متابعيه وعلق الكثير يهنئونه مبروك يا سعد من نجاح لنجاج.

يذكر ان الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء ديني بعنوان "الرجاء"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.


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