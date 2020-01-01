الاتحاد الأوروبي: من المقرر رفع صربيا والجبل الأسود من قائمة الدول الآمنة من كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات
قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إنه من المقرر أن يرفع الاتحاد صربيا والجبل الأسود من قائمة الدول الآمنة التي يسمح بالسفر غير الضروري منها.

وأفاد المسؤولون بأنه من المقرر رفع الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان نظرا لارتفاع عدد حالات الإصابة فيهما، كما أن لوكسمبورغ وقبرص أيدتا ضم الإمارات للقائمة استنادا لبيانات قدمتها قبرص، لكن دولا أخرى اعترضت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم إن ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، اقترحت القرار في اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء الاثنين ودعمته عدة دول منها فرنسا وإسبانيا وهولندا، فيما لم تتم مناقشة ضم الولايات المتحدة للقائمة نظرا للارتفاع الكبير في عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

وبعد رفع صربيا والجبل الأسود سيتبقى على القائمة 13 دولة فقط هي الجزائر وأستراليا وكندا والصين وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي.

وعلى الرغم من وجود الصين على القائمة لن يسمح بالسفر منها إلا إذا سمحت السلطات الصينية بسفر مواطني الاتحاد الأوروبي إليها. والمعاملة بالمثل غير مطبقة على بقية الدول الواردة على القائمة.

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