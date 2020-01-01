محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة عبر الفيديو كونفرانس، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة. 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "محمد أحمد الصاوى، حلمي جاد عبدالعظيم، أبوالسعود محمد دسوقي، ورثة محمد بسيونى الصبيحي، محمد إبراهيم بساط، بمركز ومدينة سيدي سالم، جمال عبدالمجيد الهواري، آمنه على عبدالوهاب، بمركز ومدينة قلين، فتحي محمد رجب، محمد عاطف زيادة، بمركز ومدينة دسوق، وصلاح عبدالجليل حجازي، ورثة عبدالله عبدالحميد العتر، حموده أحمد سعدة، بمركز ومدينة كفرالشيخ.

وأيضا سمير عبدالله أحمد، مصطفي غازي العسوي، بدير عبدالله مجاهد، معتز نبيه محمد، بمركز ومدينة الحامول، ومحمد علي مهنا، رشدي عبدالله القصبي، محمد رشاد عبده، عطوه حميده سعود، عادل محمد عطية، محمود أحمد زيان، إسماعيل عبدالعظيم محمد، حسن أبوالفتوح عبدالمقصود، سليمان عبد ربه أحمد، حسن سليمان عبد ربه، بمركز ومدينة بلطيم". 

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك تصل عقود التقنين إلي 467 عقد تقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ فيروس كورونا بوابة الفجر المنظمه العالميه الفجر الصحه العالميه

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق

منذ ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. المعاينة تكشف سبب حريق طريق مصر الإسماعيليىة الصحراوي

منذ أقل من ساعة

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

منذ 35 دقيقة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| مستشار الصحة: يكشف الحصيلة الأولية لمصابي "حريق المازوت"

منذ ساعة و 8 دقيقة

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لشركة أنابيب البترول على حريق خط الإسماعيلية

منذ ساعة الا ربع

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ يسلم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين (صور)

محافظ كفرالشيخ يناقش تقنين أراضي أملاك الدولة.. مكلفاً بالإسراع في الإجراءات (صور)

محافظ كفرالشيخ يسلم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

محافظ كفرالشيخ يسلم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين لتصل عقود التقنين إلى 186 عقد

كفرالشيخ تطلق حملات لفصل المرافق عن غير الجادين فى تقنين أراضى الدولة

تسليم 10 عقود تقنين أراض بكفر الشيخ (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

05:36 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام