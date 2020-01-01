محافظ كفر الشيخ: تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة عبر الفيديو كونفرانس، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "محمد أحمد الصاوى، حلمي جاد عبدالعظيم، أبوالسعود محمد دسوقي، ورثة محمد بسيونى الصبيحي، محمد إبراهيم بساط، بمركز ومدينة سيدي سالم، جمال عبدالمجيد الهواري، آمنه على عبدالوهاب، بمركز ومدينة قلين، فتحي محمد رجب، محمد عاطف زيادة، بمركز ومدينة دسوق، وصلاح عبدالجليل حجازي، ورثة عبدالله عبدالحميد العتر، حموده أحمد سعدة، بمركز ومدينة كفرالشيخ.





وأيضا سمير عبدالله أحمد، مصطفي غازي العسوي، بدير عبدالله مجاهد، معتز نبيه محمد، بمركز ومدينة الحامول، ومحمد علي مهنا، رشدي عبدالله القصبي، محمد رشاد عبده، عطوه حميده سعود، عادل محمد عطية، محمود أحمد زيان، إسماعيل عبدالعظيم محمد، حسن أبوالفتوح عبدالمقصود، سليمان عبد ربه أحمد، حسن سليمان عبد ربه، بمركز ومدينة بلطيم".





وأشار محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك تصل عقود التقنين إلي 467 عقد تقنين.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.