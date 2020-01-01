الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تم رصدها منذ ظهور الوباء في البلاد نهاية فبراير الماضي، بزيادة 33 حالة عن اليوم السابق.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الملخص الصحافي اليومي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20216.

كما أعلن المتحدث أيضاً تسجيل 10 وفيات جديد ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1028.

يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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