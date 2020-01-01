فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:31 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات لجنة التخطيط للإبقاء على نجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

وحاولت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، إقناع المدرب السويسري بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، ومنحه فرصه جديدة في قيادة الهجوم الأحمر.

وتمسك فايلر، بخروج اللاعب من النادي الأهلي، وبيعه لأي نادي يرغب في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فايلر، خلال حديثه مع لجنة التخطيط أن اللاعب لم يعد داخل حساباته الفنية ووجوده غير مُجدي بالنسبة له لعدم الاعتماد عليه.

وكان أزارو، خرج على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر إلى الاتفاق السعودي، ويرفض تمديد إعارته بالفترة المقبلة.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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