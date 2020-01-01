مستشار وزيرة الصحة: أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لطوارئ، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض منذ 10 أيام، وهذا دليل على أن المنظومة الصحية تعمل بشكل ممتاز، خلاف التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا.





وتابع "وديع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء لثلاثاء، أن هناك 115 مريضا فقط على أجهزة التنفس الصناعي، وهذا الرقم هو الأقل منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أن مصر محروصة بالخطة الطبية الموضوعة، وبإذن الله الأمور تسير بشكل جيد.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



