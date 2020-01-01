أول تعليق لشركة أنابيب البترول على حريق خط الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى عبدالرازق
قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، إنهم تلقوا بلاغا بنشوب حريق في خط بترول خام ينقل من "الشقير حتى مسطرد"، موضحا أن فرق الطوارىء تحركت على الفور وأغلقت المحابس.

وأشار "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن انتشار مواد خام على طريق بارتفاع 2 سم تقريبا نتيجة الانفجار مع إصرار بعض السيارات على الطريق بالعبور أدى إلى حدوث شرارة واندلاع الحريق بهذا الشكل.

وأوضح أنهم سيطروا على الحريق بشكل كامل، ويقومون حاليا بعملية التبريد، منوها بأنهم سيفحصون وضع الخط بعد هدوء الأوضع تماما.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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