عاجل| الصحة تكشف أعداد إصابات ووفيات "حريق المازوت" بمصر الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ١٢ مواطنًا إثر حادث انفجار ماسورة مازوت، خط خام ( شقير – مسطرد) ، واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الحريق للطريق، دون وقوع وفيات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كل من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت بطول الطريق.


ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور إلى موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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