بعد فوزه في قضية إبنته أحمد الفيشاوي يقضي أجازه مع زوجته

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نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صور له مع زوجته من إحدي المنتجعات السياحية، وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر" الفيشاوي"، في الصور مع زوجته في أحد المنتجعات، وظهر بالوشم الذي يملأ جسمه كالمعتاد، في حين ظهرت زوجته في إطلاله رقيقة وميكب خفيف"،





وعلق" الفيشاوي" علي الصور قائلاً : يوم واحد بلا عمل " حيث أنه ذهب ليقضي يوم اجازته مع زوجته في أحد المنلطق الترفيهيه " one day off work".





يشار الي ان "الفيشاوي"أعلن فوزة في قضية النفقة التي رفعتها طليقتة هند الحناوي ضده بخصوص إبنتة حيث كتب علي "إنستجرام" قائلاً :"كسبت أهم قضيه أمام هند الحناوي بفضل ربنا و مجهود أستاذه سناء لاحظي و أستاذ يوسف الفايز .. شكرآ". ليعلن بذلك فوزه في القضية.

في جنحة الإمتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة إبنته لينا.





يذكر أن هناك عديد من الأزمات التي انتابت علاقة هند وأحمد الفيشاوي منذ بدايتها، حتى تم الاعتراف بنسب ابنته، لكن عادت المشاكل مرة ثانية بسبب نفقتها ومصاريف تعليمها، خاصة بعد سفر هند وإبنتها لإنجلترا، وآخرهم قضية النفقة.