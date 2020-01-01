أحمد فلوكس في أحدث ظهور "عائلتي هي حبي"

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شارك النجم أحمد فلوكس، محبيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر فلوكس بالصورة برفقة أخته وعلق قائلاً: "عائلتي هي حبي ، وعلق أحد المتابعين ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".





وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، السينمائية فيلم "الممر"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.