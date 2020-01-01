مدرب بورنموث يهدد مانشستر سيتي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
يؤمن إيدي هاو مدرب بورنموث بأن فريقه المهدد بالهبوط يمكنه تحقيق مفاجأة عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبفوزه الكبير 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد، وهو أول انتصار لبورنموث في عشر مباريات بالدوري، احتفظ فريق المدرب هاو بالأمل في البقاء بدوري الأضواء للموسم السادس على التوالي.

لكنه يظل قابعا في المركز 18 بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد ووست هام يونايتد بمنطقة الأمان وسيلتقي منافساه يوم الجمعة.

وسيلعب بورنموث مع ضيفه ساوثامبتون ثم ينهي الموسم أمام إيفرتون لكن هاو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي رغم الخسارة 5-صفر في آخر مواجهتين أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفاز سيتي في كل مبارياته التسع السابقة في الدوري أمام بورنموث.

وأبلغ هاو مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء "مباراة سيتي مختلفة عن أي مباراة أخرى بالدوري. يتمتع المنافس بقدرات استثنائية وبمدرب مذهل ولاعبين رائعين".

وأضاف :"ستكون مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة إذا تكاتفنا سويا".

وعن تكهنات غياب المدافع ناثان آكي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة أعلى الفخذ قال هاو :"ليست إصابة خطيرة ولا أعرف إن كان سيشارك مجددا هذا الموسم. لا يمكن التأكيد أو النفي".

كما يفتقد بورنموث الثلاثي كريس ميفام وسايمون فرنسيس وآدم سميث في زيارة سيتي.

أخبار تهمك

محافظ القاهرة يكشف حجم خسائر حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تفحم 31 سيارة ومصابين.. ننشر خسائر حريق منطقة الهايكستب

منذ أقل من ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

المصائب تلاحق قنوات بي إن سبورت.. غرامة مالية من السعودية وإلغاء التصريح

منذ نصف ساعة

كلوب يكشف عن أول طلب لمحمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

06:53 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام