أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
يعد قصر البارون إمبان في منطقة هليوبوليس أو مصر الجديدة، أحد التحف المعمارية النادرة في مصر نظرًا لتفرد طراز بناؤه الكمبودي الهندي حيث يعتبر الوحيد من نوعه بالجمهورية. 

وعاشت في قصر البارون ثلاثة أجيال متعاقبة تنتمي جميعها لأسرة إمبان، فأولًا أقام به مؤسسه وهو إدواد جوزيف إمبان ملك الصناعة في زمانه، ثم من بعده سكنه ابنه الذي عاش في القصر حتي وفاته عام 1946م.

وشوهد نجله هذا يجوب شوارع مصر الجديدة كثيرًا بسيارته رولزرويس فانتوم، ثم سكن القصر ابنتاه جانين وهوجيت بعد وفاة والدهما. 

بعد تلك الأسر الثلاث تم بيع القصر بكل محتوياته في خمسينيات القرن الماضي، ولم يخطط أي من مالكي القصر الجدد لإعادة استخدامه مرة أخري، فتدهورت حالته المعمارية والفنية إلى درجة خطيرة. 

سُجل قصر البارون في عداد الأثار عام 1993، وفي عام 2005 قامت وزارة الإسكان بشراء القصر بعد تعويض أصحابه بأرض في القاهرة الجديدة، لتتسلمه وزارة الثقافة المسئولة عن الأثار في ذلك الحين، حيث أعيد إحياء الحديقة وتم توظيفها لإقامة الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

وبعد طول انتظار وجهت الدولة المصرية مجهوداتها لعدد من المشروعات الكبرى، وجاء في مقدمتها سبعة مشروعات أثرية ضمنهم قصر البارون إمبان وذلك في الفترة من 2017 إلى 2020، حيث تم تنفيذ مشروع ترميم شامل للقصر، تحت إشراف إدارة القاهرة التاريخية التابعة لوزارة السياحة والأثار، صاحبة الخبرة الواسعة في مجال ترميم المباني التاريخية، والتي زاد عددها عن 100 مبني منذ عام 1998، والتي كانت علي أتم الإستعداد لتولي مهمة هذا التحدي الجدير بالإهتمام.

القصر رجع إليه رونقه القديم، ويستقبل الآن زواره كي يروه من الداخل بعد أن كان غير متاح سوى الدخول للحديقة فقط، وظهرت واجهات القصر بزخارفها ونقوشها الغريبة، التي جذبت الأنظار للقصر منذ إنشاؤه. 

وأعادت وزارة السياحة والآثار استغلال قصر البارون إمبان بشكل جيد للغاية، حيث بذلت لجنة سيناريو العرض مجهودًا جبارًا في استغلال المساحات لعرض عدد كبير من الوثائق الأصلية لبناء مصر الجديدة، ولم يقتصر الأمر على الوثائق بل عرضت كذلك مراحل الترميم، وايضًا في غرفة المالتي ميديا حيث يُعرض فيلم كامل عن نشأة هليوبوليس. 

إضافة إلى استغلال الحديقة بشكل أمثل، حيث تم عرض سيارة رولزرويس تعود للملك حسين ملك الأردن، عندما كان يدرس في مصر، وكذلك عرض إحدى عربات الترام الذي سار في مصر الجديدة منذ عشرات الأعوام.
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها
أجيال سكنت قصر البارون.. تعرف عليها

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