صحة أبوظبي" تبحث مع وفد صيني بدء التجارب السريرية للقاح كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
التقي كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة وفداً من مجموعة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب" الصينية ومجموعة "جي 42" لبحث الخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها كجزء من المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح المحتمل لفيروس كوفيد-19.

وكانت مجموعة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب" الصينية ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها قد وقعتا اتفاقية تعاون تهدف إلى المضي قدماً بالعمليات الإكلينيكية للقاح في دولة الإمارات تحت اشراف دائرة الصحة أبوظبي.

وبحث الطرفان تفاصيل تنسيق فرق العمل من الخبراء الذين سيقومون بإتمام التجارب السريرية فضلاً عن تفاصيل شحنة اللقاحات المحتملة المستخدمة في هذه التجارب.

وأعرب الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد عن سعادته بلقاء الوفد الصيني.. مؤكدا مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو الريادة في مجال الأبحاث السريرية الخاصة بكورونا حيث انضمت إلى السباق العالمي للبحث عن حلول جذرية ضد هذا الوباء.

وقال.. " تسير الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للإسهام بشكل فاعل ومحوري في مواجهة الإنسانية جمعاء لهذه الجائحة وذلك من خلال التعاون مع مختلف الأطراف وحشد الجهود العالمية لحفاظ على صحة الإنسان ورفاهه.. ويسعدنا أن نشهد اليوم نتائج العمل الجماعي لدائرة الصحة وشركائها في التحليل والتخطيط السليم وإشراك كافة الأطراف المعنية للمضي قدماً في مراجعة ومراقبة واحدة من أهم الدراسات التي ستتم في إمارة أبوظبي".


من جانبه قال الدكتور جمال محمد الكعبي.. " تم تصميم منهجية الدراسة وفق أحد أفضل المنهجيات للدراسات السريرية وهي تسمى "دراسة مزدوجة التعمية العشوائية" وهو ما سيعطي للنتائج النهائية مصداقية عالمية عالية إذا تم الالتزام بها وقام الباحثون بتقديم الأدلة ونتائج دراسات المرحلة الأولى والثانية التي تعتبر شرطاً أساسياً للمضي قدماً بالإضافة إلى ذلك قام الباحثون بتأكيد تنفيذ الدراسة بشكل تدريجي على المتطوعين ومراقبتهم بشكل دائم ومباشر مما يضمن أعلى درجات السلامة للمتطوعين".

وأوضح أن دائرة الصحة تعمل بشكل وثيق مع الباحثين لضمان اتباع المتطلبات العالمية مما يعطي مصداقية عالية للدراسة ونتائجها تمهيداً للاعتماد العالمي في حال أثبتت الدراسة جدوى أحد التطعيمات أو كلاهما حيث جاء قرار لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة بالموافقة على هذه الدراسة كتأكيد لرسالة دائرة الصحة "حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية" .. لافتا إلى أنه تمت الموافقة على إجراء هذه الدراسة بعد استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات البحثية السريرية مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المتطوعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفد صيني لقاح كورونا صحة أبو ظبي بحث السريرية التجارب الإمارات

أخبار تهمك

ليس دونجا.. نجم جديد من بيراميدز يضغط للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كلوب يكشف عن أول طلب لمحمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

منذ أقل من نصف ساعة

"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تلاحق قنوات بي إن سبورت.. غرامة مالية من السعودية وإلغاء التصريح

منذ أقل من نصف ساعة

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محافظ القاهرة يكشف حجم خسائر حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

العلماء الصينيون يبدأون في اختبار اللقاحات المطورة لفيروس كورونا

الأطباء الأمريكيون يعلنون نتائج أول تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا

تعرف على عوائق إنتاج لقاح للكورونا

روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا

تسجيل 182 حالة وفاة و7,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

اختبار لقاح ضد فيروس كورونا على متطوعين بروسيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

06:53 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام