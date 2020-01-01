لحظات مرعبة.. تفاصيل حريق خط الإسماعيلية وخطوات السيطرة عليه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:27 م
الحريق
الحريق
أحمد القاسم
تمكنت الأجهزة المعنية بالدولة من السيطرة بشكل سريع على حريق بطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوي نتج عن انفجار ماسورة مواد بترولية، بعدة عدة تحركات أجرها المسئولون لاحتواء الموقف بشكل فوري.

وكان خط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد شهد كسرا وبعد حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق أدى إلى اشتعال الخام المتسرب، مما أسفر عن حريق هائل نتح عنه احتراق عدد من السيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، أثناء نشوب الحريق.

وعن الخسائر قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن الحريق أسفر عن 7 مصابين وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام إ لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن أجهزة العاصمة مستمرة فى تواجدها فى موقع الحادث حتى يتم السيطرة تماما على تداعيات الحريق.

البداية.. غلق المحابس
بداية السيطرة على الحريق عندما قامت شركة أنابيب البترول، فور علمها بالحادث باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من ضمنها غلق المحابس لمنع تدفق المازوت للمنطقة المشتعلة، وتم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الاشتعال.

الدفع بـ 20 سيارة إطفاء
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

لوادر لتأمين المازوت
واستعانت الأجهزة المعنية باللوادر للتأمين وعدم وصول المازوت لطريق الإسماعيلية، وإنشاء مسارات لإبعاد المازوت المنسكب بعيد عن الطريق وغلق المحابس الرئيسية.

سيارات القوات المسلحة تشارك
وبجانب سيارات الحماية المدنية، شاركت سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة في العمل على إيقاف اشتعال الخط والسيارات التي تم وصول النيران إليها بسبب الحريق.

قلابات للتغطية بالرمال
وفي هذا الشأن، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الدفع 20 بسيارة إطفاء من الحماية المدنية و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارت من هيئة البترول وه لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

كيف نظمت الحالة المروية؟
وعلى جانب آخر ولتفادي أية أزمات أو اشتعال لنيران في سيارات آخرى، تواجد اللواء علاء متولى مدير المرور، وأشرف على نشر الخدمات وتوجيههم لسحب اى كثافات مرورية تظهر بالمكان، وسط تواجد أمنى مكثف بالمكان.

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