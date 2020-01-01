نجم إنتر ميلان: غيرنا الصورة التي كنا عليها في آخر المباريات





أعرب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي عن فرحته عقب الفوز على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.





وبهذه النتيجة, صعد إنتر ميلان إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الإيطالي بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة.





وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كنت أريد التسجيل بشدة، هناك الكثير من المباريات التي لم أستطع التسجيل فيها, نحن سعداء بالفوز والنقاط الثلاثة".





واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "سعيد كذلك لأننا أظهرنا الشخصية والقوة، نعلم أننا فقدنا العديد من النقاط ولم نقم بعمل جيد، كان علينا تغيير الصورة، وقد فعلنا ذلك".



