أتالانتا يعلن غياب مهاجمه عن لقاء بريشيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه لويس مورييل تعافى من الإصابة في الرأس في حادث بالمنزل لكنه سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بريشيا اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وقال اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 29 عاما عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، عقب ما تردد حول دخوله المستشفى لوقت قصير إثر تعرضه لصدمة في الجمجمة بسبب السقوط عند حوض سباحة :"أنا بخير، في منزلي. لحسن الحظ لم يكن هناك شيئ خطير."

وأضاف :"الليلة سأتواجد في الاستاد كي أهتف لأتلانتا وسأعود غدا إلى التدريبات مع زملائي."

وسجل مورييل 17 هدفا خلال أول موسم له مع أتلانتا، ليتصدر قائمة هدافي الفريق صاحب المركز الرابع في الدوري والذي حقق خلال أول 32 مرحلة من المسابقة، أفضل سجل تهديفي بين جميع فرق المسابقة، حيث أحرز 87 هدفا.

أخبار تهمك

عاجل| مستشار الصحة: يكشف الحصيلة الأولية لمصابي "حريق المازوت"

منذ ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لشركة أنابيب البترول على حريق خط الإسماعيلية

منذ 40 دقيقة

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

منذ نصف ساعة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. المعاينة تكشف سبب حريق طريق مصر الإسماعيليىة الصحراوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعة و 26 دقيقة

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ ساعة و 28 دقيقة

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ أقل من نصف ساعة

جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام