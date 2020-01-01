أتالانتا يعلن غياب مهاجمه عن لقاء بريشيا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه لويس مورييل تعافى من الإصابة في الرأس في حادث بالمنزل لكنه سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بريشيا اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.





وقال اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 29 عاما عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، عقب ما تردد حول دخوله المستشفى لوقت قصير إثر تعرضه لصدمة في الجمجمة بسبب السقوط عند حوض سباحة :"أنا بخير، في منزلي. لحسن الحظ لم يكن هناك شيئ خطير."





وأضاف :"الليلة سأتواجد في الاستاد كي أهتف لأتلانتا وسأعود غدا إلى التدريبات مع زملائي."





وسجل مورييل 17 هدفا خلال أول موسم له مع أتلانتا، ليتصدر قائمة هدافي الفريق صاحب المركز الرابع في الدوري والذي حقق خلال أول 32 مرحلة من المسابقة، أفضل سجل تهديفي بين جميع فرق المسابقة، حيث أحرز 87 هدفا.



