القبض على موظفين بالتربية والتعليم لحصولهم على رشوة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:58 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرقابة الإدارية، ألقت القبض علي موظف من ديوان التربية والتعليم بالإضافة إلي القبض علي موظفين من إدارة العبور التعليمية من بينهم موظف بالتعليم الخاص التابع لادارة العبور التعليمية.

وأضافت المصادر، أن هؤلاء الثلاث موظفين متورطين في قضية رشوة مقابل فتح فصول في مدرسة "أمريكية" بالمخالفة وقد تم القبض عليهم متلبسين في القليوبية اليوم.

وأكدت المصادر أنه سوف يتم عرضهم علي نيابة بنها خلال الساعات المقبلة.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان صحفي أصدرته النيابة الإدارية، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشيرًا إلى أن الموضوع برمته الآن محل تحقيق فى النيابة وفى انتظار القرار النهائي بشأنها.

ماراثون الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي الطلاب (المكفوفين)، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.

وقال: إن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات. 

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم فى تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التى يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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